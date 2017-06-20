الحرة نيوز –

يشهد فندق انتركونتنتال العقبة تطورا مستمرا وتوسعا في اجتذاب الزوار

من مختلف دول العالم محافظا على سمعته كمنشأة سياحية دولية تقدم خدمات مميزة وفق أحدث الأساليب الفندقية

وقد سعت ادارة الفندق للوصول الى هذا المستوى ورفدته بكوادر مؤهلة من الموظفين لديهم القدرة على التعامل مع الزوار بطريقة لبقة

ورغم وجود منافسة في المنطقة الا أن فندق انتركونتنتال العقبة قد تمكن من اجتياز هذه المرحلة عبر اجتذاب الزوار بما تشتمل عليه المرافق من خدمات غاية في التميز والجودة وبشكل يضاهي ماتقدمه أكثر المنشآت السياحية تطورا في العالم ونجح بفضل هذه السياسة في الحفاظ على مكانته وسمعته الدولية المرموقة حيث يشهد اقبالا منقطع النظير

ويلعب فندق انتكونتنتال العقبة دورا كبيرا في ترويج المناطق السياحية في الأردن في مختلف دول العالم مساهمة منه في رفد الاقتصاد الوطني بما يحقق مردودات وعوائد مادية للخزينة