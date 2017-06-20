الحرة نيوز –

قبض الأمن الوقائي على مصري ثلاثيني متهم بالإحتيال على وافدين من ذات جنسيته بإيهامهم أن بإستطاعته إصدار وتجديد تصاريح عمل بمبالغ مالية تراوحت بين ٥٠٠- ١٠٠٠ دينار.

وقال مصدر أمني أن معلومات وردت إلى مفرزة أمن وقائي مركز أمن الرشيد بعمان، تفيد بوجود شخص مصري يمتهن الإحتيال على وافدين من جنسيته عن طريق إيهامهم بإصدار وتجديد تصاريح عمل مقابل المبلغ المذكور للشخص الواحد، وأن المتهم تمكن من الإحتيال على عدد كبير من الوافدين وجمع مالية كبيرة من ضحاياه.

وأضاف، أنه على ضوء تلك المعلومات، جرى تحديد سكن المتهم، والكائن في ضاحية الرشيد بعمان، وتم وضع الكمين اللازم له والقبض عليه وتبين انه مصري الجنسية مواليد ١٩٨٥، وبتفتيش منزله عثر بداخله على مجموعة من جوازات السفر وتصاريح عمل، بالإضافة إلى دفاتر كمبيالات وفواتير ووصولات أمانة، وشهادات صحية تعود لعدد من الأشخاص مصريين، إذ تم استدعاء عدد من المصريين وأكدوا تعرضهم للإحتيال على يد المتهم، وأخذ مبالغ مالية منهم بإيهامهم بإصدار تصاريح عمل لهم.