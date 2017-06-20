الحرة نيوز –

توعد النائب صداح الحباشنة بإقالة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات محمد ذنيبات

وورد على صفحته فيسبوك المنشور التالي

على الملقي إقالة محمد الذنيبات

الى جميع من تضرر من قرارات رئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات .

أن شاء الله وبعون الله لن نترك رئيس المجلس محمد الذنيبات يحل مشاكل الشركة المالية على حساب حقوق موظفي الشركة.

وبأذن الله سوف اقوم انا وعدد من النواب بتبني مذكرة لإقالة محمد الذنيبات قبل أن يقوم بتدمير ما تبقى من شركة مناجم الفوسفات والمساس بالحقوق المكتسبة لموظفي الشركة تحت مظلة تحقيق الأصلاحات المزعومة.

فالملاحظ ان رئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات منذ اليوم الأول وهو يتبع سياسة التصعيد وافتعال الأزمات في هذه المؤسسة الوطنية ويتعامل وكأن هذه المؤسسة من املاك الوالد.

فقد نسى او تناسى هذا الرئيس الجديد الذي هو في الأصل اكاديمي ولا يملك اي خبرة او تجربة في هذا المجال (اي في مجال التعدين )ان هذه الشركة هي ملك لجميع الأردنيين وليست ملك له.

وقد اتضحت معالم سياساته منذ اليوم الأول لتوليه هذا الموقع وكمايلي:

أولا: فقد أعلن ان الشركة لن تفتح ملف الكردي الذي نهب مئات الملايين من أموال الشركة وهي اموال الأردنيين جميعا والتي كانت السبب الرئيس في خسارة هذه الشركة.

ثانيا: يحاول محمد الذنيبات تعويض الخسائر التي نهبها الكردي ومافيته وتحقيق انجازات ومكاسب مالية على حساب الحقوق المكتسبة لموظفي الشركة كما ذكر زميلي النائب حازم المجالي في وقت لاحق فمثلا:

قام بتخفيض إجازة الحج من 24 يوم إلى 14 يوم والغاء رحلة العمرة.

والغاء المواصلات وصرف بدل تنقلات لنفسه على الرغم انه يقوم بالتنقل عن طريق سيارات الشركة.

كما رفع سعر وجبة الطعام.

واكثر من ذلك قام بطرد حوالي 300 عامل من عمال المجمع الصناعي على الساحل الجنوبي للعقبة وقام بفصل 100 موظف من موظفي المياومة خلال الشهر الماضي وسوف يقوم بفصل 200 موظف خلال الشهر القادم.

لذا أطلب من الملقي اقالة محمد ذنيبات وفورا.

وحسب خبرتي مع هذا الشخص فأنه سوف يستمر بسياسة التصعيد والتأزيم مع موظفي الشركة وسوف يعيد الأعتصامات والأحتجاجات الى هذه الشركة.

فلا تنسوا أن محمد الذنيبات هو من قام بتشويه المناهج الأردنية.

وهو من قام بافتعال الأزمة مع الطلاب الحائزين على شهادات التوجيهي غير الأردني.

على الرغم من حكم المحكمة الذي حكم لصالح هؤلاء الطلاب وكانت السبب الرئيس في اخراجه من الوزارة.

النائب الدكتور صداح احمد الحباشنه