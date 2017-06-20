الحرة نيوز –

قالت مدير عام المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة إن المؤسسة قد بدأت باكراً في تنفيذ جملة من الخدمات الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية وذلك تماشياً مع قرار الحكومة في تحويل عشر خدمات مقدمة للمواطن من خلال الخدمة الإلكترونية في مطلع العام2018.

وأشارت إلى أن إطلاق المؤسسة لهذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية من شأنه أن يخفف عبء المعاملات الورقية على المواطن، ويغنيه عن الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.

وأضافت الروابدة أن ثلاث خدمات إلكترونية خاصة بالضمان هي تعبئة طلب الاشتراك الاختياري من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وخدمة دفع الاشتراكات للمنشآت، وخدمة دفع الاشتركات للأفراد ستصبح مقتصرة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (e Fawateercom) مع مطلع العام 2018 ، وليس كما هو معمول به حالياً بأن هذه الخدمات الالكترونية تعتبر احد القنوات التي يمكن للمشترك من خلالها الاستفادة من هذه الخدمات، إلا أنها ستصبح في مطلع العام القادم إلكترونية بشكل كامل.

وأوضحت أن المؤسسة بصدد إطلاق حملة إعلامية بداية الشهر القادم تهدف إلى توعية المواطنين والمنشآت بحصر خدمة دفع الاشتركات المستحقة للضمان إلكترونياً من خلال خدمة (e Fawateercom) وكذلك توعية كافة المواطنين بحصر تقديم خدمات الاشتراك الاختياري إلكترونياً مع بداية العام القادم، وتتضمن الحملة الإعلامية إعلانات وبيانات صحفية ورسائل إرشادية، وإعداد نشرات خاصة عن هذه الخدمات، وكذلك إعلانات إذاعية وتلفزيونية، وإعداد فيديو خاص عن هذه الخدمات وآلية الاستفادة منها، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الرَّوابدة إلى أن المؤسسة ستستمر في جهودها الإعلامية خلال الفترات القادمة لتعريف جمهورها بخدماتها الإلكترونية الجديدة وحثّهم على استخدامها بما ينعكس إيجاباً على تسهيل تواصلهم مع المؤسسة، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم، كما أن المؤسسة على تواصل مع المغتربين الأردنيين من خلال وسائل الاتصال الحديثة (الفيس بوك) و(الواتساب) لتعريفهم بهذه الخدمات واطلاعهم على كلِّ جديد فيما يتصل بقضايا الضمان.

وبينت أن المؤسسة كانت قد أطلقت في بداية العام الماضي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضاف إلى جملة من الخدمات الإلكترونية السابقة، وتتمثل في خدمة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم، وخدمة التسجيل في الاشتراك الاختياري لأول مرة، أو للمشتركين سابقاً، وخدمة الاستعلام عن دفع الاشتراكات الاختيارية للأفراد، وكذلك؛ طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمشتركين اختيارياً، وخدمة إيقاف اشتراكهم الاختياري، وخدمة الاستعلام عن الرصيد ودفع الاشتراكات من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom).

وأكّدت الرَّوابدة أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة من شأنها أن تمكّن كل مواطن، سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها من التقدم بطلب الانتساب الاختياري إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكترونيwww.ssc.gov.jo) ) دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة أو نوافذها بالخارج، وكذلك استفادته من كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاشتراك الاختياري.

وأضافت أن المؤسسة أطلقت أيضاً العام الماضي حزمة خدمات إلكترونية متعلقة بالمنشآت أضيفت إلى الخدمات الالكترونية السابقة استفاد منها أصحاب العمل؛ بحيث يتاح لهم تعبئة حركات السريان والإيقاف لموظيفهم والبيانات المتعلقة بمنشآتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة؛ وتتمثل بإدخال رواتب كانون الثاني للمشتركين العاملين في المنشآت، والحركات الشهرية للعاملين الجدد، وحركات إيقاف العاملين، وكذلك الاستفسار والاستعلام عن رصيد المنشأة، إضافة إلى حركات الكشوفات الشهرية المتعلقة بشمول أصحاب العمل إلزامياً، وكشوفات العاملين بالمهن الخطرة، مضيفةً إن هذه الخدمة تتيح لأصحاب العمل والمفوضين من قبلهم الاستعلام عن بيانات العاملين لديهم وبيانات المنشاة ورقم التحقق الخاص بالدفع الإلكتروني.

وأوضحت الروابدة أن المؤسسة أطلقت تطبيقا الكترونيا عبر الهواتف الذكية العام الماضي وهو متاح لأي مؤمن عليه بعد أن يقوم بالتسجيل عبر هذا التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ويوفر خدمات مصنفة حسب المنفعة، فهناك خدمات تخص المتقاعدين، حيث بإمكانهم الاستفسار عن بياناتهم الأساسية، ومعرفة تفاصيل رواتبهم التقاعدية, إضافة إلى خدمات تخص المشتركين اختيارياً، حيث يمكنهم الاطّلاع على بياناتهم الأساسية، ومعرفة فترات اشتراكهم، وحركات سريان الاشتراك أو إيقافه، ورواتبهم، والدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري .

وأشارت الرّوابدة إلى أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة؛ من خلال الارتقاء بالخدمات الإلكترونية بما ينعكس إيجاباً على تسهيل عملية الاتصال بالجمهور، وتحقيق التميز في الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والكلفة عليهم، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة لهم، وكذلك استجابة لمتطلبات الخطة الاستراتيجية التي تضمن أحد محاورها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتعزيز التواصل معه، حيث ستشهد الفترات القادمة إطلاق عدة خدمات إلكترونية متطورة جديدة.