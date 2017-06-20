الحرة نيوز –

بشار الشيخ فنان أردني معروف ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيد العالمي ايضا وذلك بفضل تمتعه بموهبة صادقة والتزامه بخط فني ميزه عن غيره من الكثير من الفنانين ولعل هذا الخط الفني يشكل أحدى أهم محطاته الفنية البارزة بدليل “قصة خبز” وغيرها من الأغاني ففي قصة خبز يعبر الفنان بشار الشيخ عن رسالة الفنان والفن الحقيقي وهي الرسالة التي تنشر القيم الايجابية وقيم الخير في المجتمع

كما يقدم العمل صورة عن النموذج الأردني المنفرد في التعايش الديني على هذه الأرض

الفنان بشار الشيخ قال ان “قصة خبز” تحكي حكايات كثيرة في داخلها جميعها حكايات محبة وخير لا بد ان تروى كل صباح من صباحات الأردن الجميلة

ووجدت هذه الاغنية انتشارا كبيرا في القنوات التلفزيونية وانتشرت بشكل مذهل

ولم يتوقف عطاء الفنان بشار الشيخ حيث يتألق مجددا بأغنية ” يويا ” وننقل تصريحات على لسان الفنان حول هذه الأغنية حيث ذكر

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‘انا انسان وانسانيتي دفعتني لاشارك الشعوب العربيه بعمل فني ثوري فهذه الاغنيه من الاغاني الثوريه التي لها صدى لن ينتهي في الشارع العربي ،واهديها لكل الاطفال والامهات والمناضلين في فلسطين وبالتحديد في غزه وايضا لاخواننا في سوريا ولمصر ام الدنيا ويمن العروبه ولجميع الشعوب العربيه التي تابى الذل والخضوع ، آملين بان يكون هنالك وحده عربيه تجمعنا على الحق والصدق والاخوه’.

واضاف الشيخ ‘هذا الشيء هو اقل شيء ممكن ان اساهم به من اجل عروبتنا حيث ان صوتي هو سلاحي الذي وهبني اياه الله عز وجل لاعبر عن تضامنانا مع الشعوب العربيه في محنتهم وسنعمل على نشر الاغنيه من خلال اثير الاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي لتصل لكل قلب عربي ‘

يذكر بان الفنان بشار الشيخ بدا مشواره الفني باغنيه بنحب بعض وابدع باللون المصري