الحرة نيوز –

تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً إلى لطيف نهاراً في الجبال، وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وحسب موقع “طقس العرب”، تظهر كميات قليلة من السُّحُب المُنخفضة اليوم، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة، تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية. في خليج العقبة تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

مساء اليوم تكون الأجواء باردة نسبيا خاصة في الجبال وتظهر بعض الغيوم المُنخفضة. وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما يوم غد، فترتفع درجات الحرارة نهارا قليلا ويبقى الطقس صيفياً مُعتدلاً إلى لطيف نهاراً في الجبال، حارا نسبيا في المناطق المنخفضة والصحراوية. وتظهر كميات متفرقة من السُّحُب المُنخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة، تثير الغبار والأتربة في مناطق البادية.