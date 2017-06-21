الحرة نيوز –

رفعت أمانة عمان الكبرى أمس، رسوم تراخيص البناء بنسب تتراوح بين 25 % و60 % لمختلف فئات التنظيم المعمول بها في العاصمة، في وقت زادت فيه غرامة مخالفة التجاوز على النسبة المئوية للارتدادات بنسبة تزيد على 200 %.

وفيما دافع رئيس لجنة الأمانة د.يوسف الشواربة عن قرار الرفع بالقول إن “الأمانة لا تنتهج من ورائه سياسة جباية”، أقر مجلس الامانة مسودة مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017.

ودعا الشواربة المواطنين مالكي المباني غير المرخصة، المبادرة لترخيصها قبل صدور نظام الأبنية وبالرسوم الجديدة، مؤكدا رئيس اللجنة، أهمية إقرار نظام أبنية عصري يواكب تطور المدينة ونموها عبر سياسة الانفتاح والاستماع للرأي الآخر، مع الشركاء والمعنيين في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.

وأضاف أن النسخة التي عرضت على أعضاء لجنة الأمانة توافقية بين الأمانة والشركاء، وهم: نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية المستشفيات وجمعية الفنادق ومنتدى الأعمال الهندسي.

ولفت رئيس اللجنة الى أن التعديلات تمت عبر جلسات عبر لجنة مشتركة تمثل الأطراف كافة، وسيرفع مشروع النظام لرئاسة الوزراء لاستكمال مراحله التشريعية، بحيث ستتولى الأمانة حال إقراره نهائيا إصدار التعليمات المتعلقة ببنود نشر كافة تفاصيله، واطلاع الجهات المعنية والمواطنين عليه من خلال وسائل الإعلام.

واستعرض مدير دائرة الأبنية المهندس مهنا قطان، أهم التعديلات وأبرزها من حيث استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة كالصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكانية، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح.

وأدرج “النظام” أسس ومعايير تخطيطية تواكب التطور، والحفاظ على الابنية التراثية مع التركيز على عناصر البناء الجمالية، ووضع محددات ومعايير تسهم برفع سوية وجمالية المدينة، والتركيز على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالاستعمالات وأثرها على المدينة، وتعديل مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال، وتطوير أحكام الافراز والتقسيم للاراضي والابنية وتوضيحها بالأحكام التنظيمية.

كما أحالت اللجنة عطاء إنشاء نفق الصحافة لمشروع الباص سريع التردد على شركة حدادين الهندسية للمقاولات بقيمة 5 ملايين و489 ألف دينار، لفترة عام من تاريخ المباشرة بالعمل.

ووافقت اللجنة على إحالة عطاء تنفيذ خلطة اسفلتية ساخنة في مواقع متفرقة في مدينة عمان، باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري بمليوني و765 الف دينار، وإحالة عطاء آخر لتنفيذ خلطة اسفلتية باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري بمليوني و821 الف دينار.

وصادقت على مسودة اتفاقية شراكة بين الأمانة وجمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، كما وافقت على مسودة اتفاقية المخالصة بين الأمانة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لمشروع إسكان طبربور/ أم العقارب، بخصوص تنظيم حدود قطع أراضي.

كما وافقت على مسودة اتفاقية الرعاية بين الأمانة وسفيرة النوايا الحسنة الدكتورة سلمى سليمان حواتمة، بخصوص تنفيذ مشروع فحص السمع المجاني.

وأقرت اللجنة تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2017، ووافقت على توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة الكلف المترتبة على استقبال ونقل النفايات للقطاع الحكومي والخاص.

كما صادقت على انضمام الأمانة لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وكذلك على اتفاقية الرعاية المبرمة بين الأمانة وشركة زين لدعم ورعاية فعاليات وانشطة تقيمها الأمانة لخدمة المدينة ومواطنيها.