الحرة نيوز –

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام، ان حركة السفر امام القادمين والمغادرين العرب وسيارات الـ(VIP) عبر جسر الملك حسين ستكون على مدار الـ 24 ساعة خلال الفترة من 21 حزيران ولغاية 1 ايلول المقبل.

وتكون حركة سفر الدبلوماسيين والوفود الرسمية وموظفي الامم المتحدة والمجموعات السياحية والسيارات الخاصة وباصات السياحة والاجانب لغاية الساعة العاشرة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، حيث تكون مغادرة اخر باص عرب ليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحا، ويتم اغلاق الجسر عند الساعة الثالثة عصراً، أما يوم السبت فستكون مغادرة اخر باص عرب عند الساعة الثالثة عصراً ويتم اغلاق الجسر عند الساعة السابعة مساءً.

وتهيب ادارة العلاقات العامة والاعلام بمستخدمي الجسر مراعاة التوقيتات اعلاه توفيراً لوقتهم وجهدهم.