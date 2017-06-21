الحرة نيوز –

تكفلت إجراءات سريعة أتخذتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية بخفض نفقاتها بنحو 21 مليون دينار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية, لكن الخفض الأكبر هو الذي تترقبه الأوساط المتابعة ويأتي من مراجعة كلف التعدين .

ولتحديد حجم العبء الذي يحتم مراجعة التكلفة يكفي معرفة أن كلفة التعدين والسؤال لا زال مطروحا عن جدوى تخلي الشركة عن مهمتها الأساسية فيه لشركات حليفة , هذه الكلفة تبتلع نحو 69% من إيرادات مبيعات الشركة التي يتعين عليها أن تتدبر أمورها وإلتزاماتها فقط بنحو 31% من الإيرادات من دون أي طموح لتحقيق أية أرباح .

الخفض جاء عبر بنود عادية جدا في المجمع الصناعي ومنجمي الشيدية والحسا والادارة العليا في عمان دون المساس بالعمال والموظفين ولا بحقوقهم المكتسبة.

الإجراءات ذاتها وهي مقدمة لخطة تهدف الى خفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالشركة الى حالة التوازن لتحقيق الربحية, ومن ذلك البدء بخفض فاتورة الكهرباء بمقدار 15 مليون دينار إعتبارا من بداية العام 2018 .

ما تحقق من وفر تم دون أن يطاول بعد كلف التعدين والمحروقات والمياه والكهرباء والتي تصل الى 45 مليون دينار وهي الكلف التي كان تخفيضها وضبطها يجب أن يرافق هبوط أسعار الفوسفات والأسمدة في العالم .

عند الحديث عن تكلفة العمالة والمزايا الوظيفية التي تصل إلى ما يزيد عن 97 مليون دينار , فإن ذلك لا يعني بالضرورة تقليص عدد العمال والموظفين أو المساس بمكتسباتهم , بل المقصود هنا هو مزايا ومكافآت ومياومات شاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجلس الإدارة ومجالس إدارات الشركات الحليفة وقد تم بالفعل وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الاردنية الهندية للأسمدة من الأردنيين والهنود وبقرار إتخذه مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات وبالإجماع وكان رئيس المجلس قرر في وقت سابق وقف صرف بدل النقل له ولأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

وراء كل قرار تصحيحي متضرر,ن يدفعون بالمخاوف لحماية مراكزهم ومثال ذلك الحديث عن استغناءات عن ألفي موظف وهو الذي رافق قرار الإستغناء عن خدمات المستشارين في الشركة وكلفتهم تناهز 400 ألف دينار , وإن كان يتعين على الشركة أن تفكر في المستقبل القريب بتبني نظام للحوافز يغري من يرغب من العمال والموظفين الخروج طوعا لكن التحدي هو الإبقاء على الخبرات والكفاءات التي تحتاجها الشركة ومحاولة استرجاع كفاءات خرجت أو أخرجت وهي لا تزال قادرة على العطاء .

خطة الإدارة الجديدة للشركة ستحتاج الى وقت تظهر فيه نتائجها بواقعية تحقق هدف تحويل التحديات إلى فرص بترشيد الانفاق والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية وزيادة كمية الإنتاج والمبيعات تدريجياً لتصل إلى حوالي 5ر11 مليون طن سنويا .

في المعلومات أن مفاوضات الشركة مع شركتي التعدين الحليفتين لتقليل تكاليف الإنتاج ومراجعة الاتفاقيات الموقعة معها للوصول إلى الوضع الأفضل لشركة الفوسفات تحقق نجاحا ، وقد تمكنت الشركة بالفعل من وضع حلول لسداد الديون المستحقة لشركة الفوسفات وعليها مع الشركات التابعة والحليفة وفق آليات لن تزيد من أعباء الشركة وفي ذات الوقت تتم وفق أساليب غير ضاغطة .