الحرة نيوز –

:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2933 طنا، منها 2046 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-250 فلسا، بصل ناشف ،100 – 300 فلس، البطاطا 200 – 400 فلس، بطيخ 100-300 فلس، البندورة 30 -100 فلس، الجزر400 -500 فلس، الخيار100-300 فلس، الزهرة 100-300 فلس، فاصولياء 400 – 800 فلس، الكوسا 100- 500 فلس، شمام 100- 300 فلس، الليمون 600 فلس-700ر1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.