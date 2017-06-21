الحرة نيوز

– – اكد المحامي مصعب ازمقنا وكيل المدعى عليه العراقي زياد القطان انه سيتقدم بشكوى الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير الخارجية والمغتربين ايمن الصفدي ضد السفيرة العراقية بعمان صفية السهيل.

ويستند المحامي ازمقنا في شكواه كما صرح الى ان تدخلات السفيرة العراقية ومخاطباتها لعدد من الوزارات والمؤسسات الاردنية مخالفة للقانون الدولي في اتفاقية فيينا للتمثيل الدبلوماسي من جهة وانها تعد تدخلاً في سيادة مؤسسات الدولة نظراً لأن القضية في يد القضاء الذي اكد انه قضاء نزيه ومستقل.

وتطالب السلطات العراقية السلطات الاردنية بتسليم القطان للعراق في قضية حيازة اموال ابان وظيفته في الجيش العراقي.