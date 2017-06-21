الحرة نيوز –

أعلنت دائرة المسالخ في أمانة عمان فتح سوق بيع اللحوم من ثاني أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحا ولغاية إنهاء عملية البيع ، فيما تستمر معاينة اللحوم واستقبال شحنات الاسماك المستوردة حتى الساعة السادسة مساءا. ووفقا لمدير دائرة المسالخ الدكتور يسار الخيطان في حال كان يوم الاحد هو أول أيام العيد سيتم فتح سوق اللحوم صباح يوم السبت المقبل من الساعة (6 صباحا الى 7 مساءا ) ومن الـ 9 مساءا- ولغاية انتهاء أعمال البيع.

وفي حال كان يوم الاحد هو المتمّم لشهر رمضان سيتم فتح السوق صباح ذلك اليوم من الساعة (السادسة ) ولغاية انتهاء أعمال البيع ، وسيتم معاينة اللحوم واستقبال شحنات الاسماك المستوردة حتى الساعة السادسة مساء. وكشف الدكتور الخيطان انه للمرة الاولى ستكون هناك ذبحيات في مسلخ الدواجن خلال وقفة العيد ، وسيكون أول أيام العيد فقط للحالات الطارئة والاستثنائية والمعاينات الاضطرارية ، وسيتم استقبال ارساليات اللحوم والاسماك المستوردة طيلة ايام العيد لغاية الساعة السادسة مساءً. وستعود الذبحيات الاعتيادية بعد عطلة العيد اعتباراً من يوم الخميس وبالتالي سيتم إستقبال المواشي الحية اعتباراً من مساء الاربعاء آخر أيام العيد.