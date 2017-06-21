الحرة نيوز –

كلف وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، امين عام الوزارة الدكتور علي السعد بني نصر، اعداد خطة شمولية من اجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية والرقابة خلال عطلة عيد الفطر .

واوعز الدكتور بني نصر الى الجهات المعنية في الوزارة بتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية لا سيما التي تقع في مناطق الجذب السياحي والطرق الخارجية، نظرا لامكانية ازدياد حركة السير عليها ووقوع حوادث تتطلب مستوى جاهزية جيد فضلا عن تشكيل فرق طبية تكون على اهبة الاستعداد عند الطلب .

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي ان امين عام الوزارة ترأس اليوم اجتماعا لوضع تفاصيل هذه الخطة وتعميمها على ادارات الوزارة المركزية والميدان للالتزام بتنفيذها بشكل دقيق خلال العطلة .

واضاف ان الخطة ركزت على استمرار تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة فضلا عن تكثيف الرقابة الصحية والبرامج التوعوية .

واشار الى تعميم الوزارة الى مديريات الصحة والمستشفيات بالعمل على رفع جاهزية اقسام الاسعاف والطوارئ وتعزيزها بالكوادر اللازمة وتوفير مخزونات كافية من الادوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية ووحدات الدم والمواد الغذائية والتأكد من جاهزية سيارات الاسعاف .

وبين ان الخطة اشتملت على مناوبات في مبنى الوزارة وخطوط اتصال اذ يستقبل المناوبون في وحدة الازمات الاتصالات على الرقم الارضي 5057921 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساءا ويستقبل مدير وحدة الازمات الدكتور محمود الكايد الاتصالات على الرقم 0797485846 على مدار 24 ساعة، فضلا عن امكانية الاتصال على مقسم الوزارة رقم 5200230 على مدار الساعة .

وتركز الخطة على تكثيف الرقابة الصحية وعمل فرق الصحة العامة والمراقبين الصحيين على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان التزام المؤسسات الغذائية بشروط الصحة العامة والتي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم .

وتركز الخطة على الجوانب التوعوية حيث اعدت مديرية التوعية والاعلام الصحي نشرة صحية توعوية اكدت ضرورة اتباع الانماط الغذائية الصحية وخاصة في فترة العيد بعد انقضاء شهر رمضان المبارك والانتقال من الحالة التغذوية الصيامية الى تناول الطعام على عدة وجبات .

ودعت النشرة الى عدم الافراط في تناول الاطعمة والحرص على جعل مواعيد الوجبات الرئيسية اول ايام العيد قريبة من مواعيد السحور والافطار لاستعادة الجسم نظامه الغذائي والعودة التدريجية اليه والاعتدال في تناول اللحوم والاطعمة الدسمة والحلويات والاكثار من تناول الخضروات والفواكه والاقلال من المشروبات الغازية والوجبات السريعة وشرب كميات كافية من الماء والسوائل .

كما دعت النشرة الى تجنب شراء الاطعمة والمشروبات من الباعة المتجولين ومراعاة عدم شرب القهوة السادة لأكثر من شخص من فنجان واحد تجنبا لانتقال الامراض المعدية .

وحذرت الوزارة من لهو الاطفال بالمفرقعات والالعاب النارية مؤكدا انها تشكل خطرا عليهم وتلحق بهم اضرارا، اذ لطالما راجع اقسام الاسعاف والطوارئ اطفال يعانون من اصابات في العيون وحروق ناجمة عن هذه المفرقعات والالعاب النارية.