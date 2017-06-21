الحرة نيوز –

:يعاني سكانُ حيِّ المعلقة بمخيَّم لواء الغور الشمالي من عدم وصول مياه الشرب لمنازلهم منذ أكثر من شهر، رغم الشكاوى المتعدِّدَةِ التي قدَّموها للجهات المعنية، وفق رئيس جمعية مزارعي وادي الاردن مثقال الزيناتي.

وجدَّدَ أبناءُ الحيِّ، الذي يضمُّ حوالي 400 أسرة، مطالباتهم بضخِّ مياه الشرب التي تأتيهم مرة واحدة كلَّ شهرين، وفي مختلف فصول السنة، لمدَّةٍ لا تزيدُ على ساعة أو نصف الساعة.

وقال محمد البشتاوي من سكان الحي إنَّهم راجعوا كافَّة المسؤولين المعنيِّين بقطاع المياه، وتقدَّموا بمئات الشكاوى والاستدعاءات، مشيرا إلى أنَّ مديرية المياه تكتفي بتزويد بعض البيوت بمتر واحد من المياه عن طريق الصهاريج ليتمَّ استهلاكه خلال أقل من أسبوع.

ويتمنَّى أبناء الحي منذ عشرات السنين أنْ تمتلئ خزانات مياههم بشكلٍ منتظم لشهر واحد فقط، ليرتاحوا قليلا من معاناة البحث عن المياه، كون معظم سكان الحي غير قادرين على شراء الصهاريج على مدار العام.

ويؤكد علي التلاوي أنَّ المياه التي يقومون بشرائها من الصهاريج الخاصة غير صالحة للشرب، وغير صافية، ما يضطرهم للذهاب إلى عيون المياه والينابيع، للتزود باحتياجاتهم من المياه.

ويُطالبُ الجهات المعنية بضرورة إيصال المياه إلى منازلهم، كون المياه من أهمِّ الخدمات التي يجب توفيرها للمشتركين.

من جهته، وعَدَ مصدر من مديرية مياه الشونة الشمالية بأن تقوم المديرية بزيادة عدد أيام الضخ على منطقتهم حتى يتسنى للجميع الحصول على مياه الشرب، وتغطية حاجة السكان.