الحرة نيوز –

ادى اصطدام احدى الشاحنات المحملة بمادة الدبس باحدى الأعمدة وذلك على طريق المية قرب منطقة اللبن الى انقلابها وانسكاب حمولتها من الدبس على مسربي طريق المية بالاتجاهين حيث تصادم مركبة ركوب صغيرة من الاتجاه الاخر وتفاجئها بمادة الدبس على الطريق وانقلابها هي الاخرى ويتواجد بالموقع مدير شرطة البادية الوسطى العقيد علي الخرابشة ورئيس قسم سير البادية الرائد هيثم الحريشا ومجموعات الدوريات الخارجية من اجل ردم المادة المنسكبة على الطريق بالتنسيق مع بلدية الجيزة والاشغال العامة واعادة فتح الطريق .