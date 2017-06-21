الحرة نيوز –

قالت مصادر في المعارضة السورية إن قوات النظام والميليشيات الشيعية الموالية له باتت قريبة بشكل كبير من الحدود الأردنية في محافظة درعا.

وشنت قوات النظام والميليشيات هجوما عنيفاً حقق من خلاله تقدماً في مناطق بدرعا نحو الغرب، ما يقربه بشكل أكثر من الحدود مع الأردن، وفي سعي منها لفصل ريفي درعا الغربي والشمالي الغربي، عن الريفين الشرقي والشمالي الشرقي. وانتهت فجر الثلاثاء هدنة لـ48 ساعة اتفق عليها بضمانات أميركية روسية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية نفذت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من تحقيق تقدم استراتيجي، في غرب مدينة درعا، مسيطرة على تلة الثعيلية وكتيبة الدفاع الجوي المحاذية لها، حيث تترافق المعارك العنيفة التي لا تزال متواصلة مع قصف مكثف ومتبادل بين طرفي القتال، في محاولة من الفصائل معاودة التقدم في المنطقة، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة اللندنية.

وأفاد المرصد أنّ المعارك العنيفة في محيط مدينة درعا وريفها، تترافق مع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في درعا البلد بمدينة درعا، حيث ترافقت الاشتباكات منذ ما بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مع قصف بنحو 55 برميلاً متفجراً ألقتها مروحيات النظام، وحوالي 20 غارة نفذتها الطائرات الحربية مع قصف بـ17 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض أرض، وقصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، متسببة في دمار بالبنى التحتية والمرافق العامة وممتلكات المواطنين، كما تسبب القصف والاشتباكات في سقوط خسائر بشرية من طرفي القتال.ويجري مسؤولون أمريكيون وروس محادثات بشأن إقامة منطقة خفض توتر في جنوب غربي سوريا حيث تقع درعا.

وكان النظام والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران دفعت، مؤخراً، بتعزيزات كبيرة إلى محافظة درعا بهدف استعادتها من المعارضة والوصول إلى المعابر الحدودية مع الأردن.