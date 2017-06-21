الحرة نيوز –

ابتداءً من 8 دنانير فقط للشخص الواحد مع برنامج سفر من شركة gig | الشرق العربي للتأمين يمكنك السفر بأمان أينما كانت وجهة سفركم ولأي مكان في العالم، بمميزات تأمينية فريدة لجميع المسافرين، كما يمكن للعائلات أيضا الاستفادة من البرنامج بأسعار تفضيلية ابتداء من 19 دينار فقط للعائلة الواحدة.

إن برنامج “سفر”هو تأمين متكامل في دول أوروبا والشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم بتغطيات شاملة ومزايا عديدة بدرجات مختلفة ذهبية اوفضية أو اوروبا / الشنغن أو دول الشرق الأوسط .

حيث يوفر البرنامج العديد من المنافع والتغطيات كتغطية النفقات الطبية للحالات الطارئة خارج بلد الإقامة والإخلاء الطبي الطارئ, العناية السنية الطارئة, إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة وتكاليف تأمين مرافق للأطفال المعولين ، بالإضافة إلى تعويض المؤمن حال التعرض للسطو.

بالإضافة إلى توفيرمنافعالتعويضلفقدان وخسارة الأمتعة المسجلة في رحلة الطيران, جواز السفر خارج الأردن والتعويض عن التأخير في وصول الأمتعة المسجلة أو التأخير في المغادرة أو الإقلاعاو في حال تم الغاء الرحله شريطة أن ينجم عنها خسارة ماليه.

برنامج ” سفر” يمنحك راحة البال والاستمتاع برحلتك ويقدم لك خدمات المساعدة الشخصيةعلى مدار 24 ساعة من خلال خط المساعدة الدولي 0096265008119.