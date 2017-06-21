الحرة نيوز –

تفخر شركة gig | الشرق العربي للتأمين بإمتلاكها أكبر شبكة طبية في الأردن بما يقارب ال 3450 مقدم خدمة والتي تضم نخبة من مزودي الخدمات الطبية والتي تضمن تقديم اعلى مستويات الخدمات لعملائنا الكرام، والتي تتميزبخبرات يشار اليها بالبنان من مستشفيات عريقة, أطباء لكافة التخصصات على قدر عالي من الكفاءه والخبرة, مراكز متخصصة, مختبرات, مراكز الأشعة, البصريات, طب الأسنان وصيدليات منتشرة تغطي كافة أنحاء المملكة لتوفير كل ما يضمن تقديم علاج متكامل للمؤمنين.

حرصاً من شركة gig | الشرق العربي للتأمين على تقديم الأفضل لعملائها الكرام حيث دأبت على مر الأعوام السابقة على ضمالكفاءات العالية للشبكتها الطبية بناء على دراسات و متابعة مستمرة لمزودي الخدمات الطبية لضمان التجديد، والحرص على تقديم الأفضل دائما.

تمتازgig | الشرق العربي للتأمين بتاريخ عريق ورؤية فريدة هدفها تحقيق أعلى المستويات في كافة ما تقدمه للعملاء الكرام وضمان تغطية جميع احتياجات عملائها بأعلى الكفاءات الطبية وأجودها.