الحرة نيوز –

لأن شركة gig | الشرق العربي للتأمين دائما حريصة على أن تكون الأقرب إلى عملائها الكرام، وحرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التأمينية المتنوعة والتي تغطي جميع جوانب الحياة، يأتي برنامج “أعمالي” من شركة الشرق العربي للتأمين ضمن أفضل البرامج التأمينية لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأخطار التي من الممكن أن تكون سبباً رئيسياً في توقف مثل هذه المنشآة عن مزاولة أعمالها.

لذلك تسعى شركة الشرق العربي للتأمين إلى العمل على حماية أعمالك وضمان استمراريتها من خلال توفير غطاء تأميني متكامل يلبي كافة احتياجاتك التأمينية ويضمن لك سرعة التعويض كي تتمكن من مزاولة أعمالك دون انقطاع.

يوفر البرنامج مزايا وتغطيات عديدة من حماية تأمينية متكاملة ضد خطر الحريق والأخطار الإضافية كالسرقة المصحوبة بالعنف (الكسر والخلع), العواصف والأعاصير والفيضانات والزلازل الأرضية , خطر الصدم من قبل مركبات الغير وإنفجار أنابيب المياه وطفح الخزانات المائية بالإضافة إلى تغطية خسارة الأرباح وتغطيهاللوحاتالإعلانيه (الآرمات) ضدخطرالحريق فقطوغيرها الكثير من التغطيات.

حيث تبدأ أسعار البرنامج من دينار واحد و250 فلس لكل ألف دينار من إجمالي مبلغ التأمين وبحدٍ أدنى للقسط 100 دينار (شامل بدل خدمة إصدار وثائق التأمين والضريبة والطوابع).

علماً بأن برنامج أعمالي يمنح المنشآت منافع إضافية مميزة كتغطية الأجهزة الألكترونية و إمكانية تغطية الزجاج ضد خطر الكسر, إمكانية تغطية النقد داخل القاصة الحديدية المثبتة بالحائط.

للحصول على البرنامج ولمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على 06 – 5609888