الحرة نيوز –

نفذت#أمانه_عمان_الكبرى و لجنة عمان خضراء 2020 نحو أردن اخضر وبالتعاون مع بلدية السلط ومديرية الحراج صباح اليوم حملة موسعة على مقابر مدينة السلط ومنها مقبرة العيزرية.

وقال رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى المهندس بلال المومني إن هذه الحملات التشاركية بين المؤسسات الحكومية هي الخطوة الاساس لنجاح أي مبادرة توعوية بيئية والتي من شأنها الاسراع في تلبية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد المومني على دور لجنة عمان خضراء 2020 بتحقيق التكامل والتنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية ورفع مستوى العمل للخروج بأفضل النتائج لخدمة المواطنين.

وأثنى المومني على كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح الحملة البيئية وتوفير المعدات اللازمة ، لافتا إلى تبرع أمانة عمان لبلدية السلط ب 300 وحدة إنارة ، مشددا على جهود هيئة شباب كلنا الاردن في تقديم الاعمال التطوعية التي من شأنها الحفاظ على البيئة.

و أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق المهندس باسم الطراونة على دور أمانه عمان الكبرى بالتعاون مع البلديات وتوجهها لتبني المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء وخاصة المبادرات التي يطلقها المجتمع المحلي.

وأثنى المنسق العام للجنة عمان خضراء 2020 المهندس عماد الدباس خلال إطلاقة للحملة على تعاون أمانه عمان الكبرى المستمر و تبني المبادرات والاعمال التطوعية التي من شأنها الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر.

وبين الدباس أن هدف الحملة هو نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة البيئية وترسيخ العمل التطوعي بين فئات المجتمع المحلي.

ودعا النائب جمال قموة خلال مشاركتة بأعمال التنظيف على ضرورة متابعة والاهتمام المتواصل في تنظيف المقابر وإقامة الحملات التي تعمق الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وتنميتها في الاعمال التطوعيه الجماعية.

وتتضمن الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة هيئة شباب كلنا الاردن على تنظيف المقبرة من النفايات واعمال رش وتقليم للاشجار وقص الاعشاب ، بالاضافة لإزالة الحجارة من أرض المقبرة ووضع حاويات على طول المقبرة. وشارك في الحملة 100 عامل وطن من أمانه عمان بالاضافة الى 50 عامل من مديرية الحراج و عدد من متطوعي هيئة شباب كلنا الاردن و العلاقات العامة والاعلام للشرطة المجتمعية في الامن العام .