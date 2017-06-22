الحرة نيوز –

وصفت كوريا الشمالية اليوم الخميس الرئيس الاميركي دونالد ترامب ب”المضطرب عقليا” وسط ازدياد التوتر على خلفية وفاة الطالب الاميركي اوتو وارمبير الذي أطلق سراحه الاسبوع الماضي وأعيد الى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه في كوريا الشمالية.

وقالت صحيفة بيونغ يانغ الرسمية “رودونغ سينمون” أن الرئيس الاميركي “في موقف صعب” في بلاده ويقول أنه يفكر في تسديد ضربة استباقية لكوريا الشمالية لتحويل الانتباه عن أزمة سياسية داخلية.

وذكرت مقالة في الصحيفة “على كوريا الجنوبية أن تدرك أن اتباع خطى ترامب المضطرب عقليا … لن يؤدي إلا لكارثة”.

وتصاعد التوتر على شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الانعزالي، وزادت وفاة وارمبير من توتر العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وهاجم ترامب “النظام الوحشي” في بيونغ يانغ وقال إنه مصمم على “منع مآسي كهذه من أن تصيب أشخاصا أبرياء على يد أنظمة لا تحترم حكم القانون أو الاخلاق الانسانية الاساسية”.

وكرر هذه اللهجة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان الذي قال في مقابلة قبيل زيارة البيت الابيض الاسبوع المقبل أن كوريا الشمالية تتحمل مسؤولية وفاة الطالب.

وقال مون لبرنامج “ذيس مورنينغ” على شبكة “سي بي اس” التلفزيونية “أعتقد أننا ندرك الان أن كوريا الشمالية نظام غير عقلاني”.

ومون الذي أدى اليمين الشهر الماضي رئيسا لكوريا الجنوبية بعد فوز كاسح في الانتخابات، يفضل المواجهة مع الشمال على الموقف المتشدد الذي اتخذته الرئيسة المقالة بارك غيون-هيي.

وزادت واشنطن من جانبها عرض قوتها في المنطقة حيث ارسلت قاذفتي بي-1 حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية الثلاثاء في تدريبات مقررة مع اليابان وكوريا الجنوبية.