الحرة نيوز –

يزور الأردن في تموز المقبل مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الرسميين ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين، والكتاب والصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي.

وزيارة أزعور، حسب الصندوق، هي الأولى منذ تسلمه منصب دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلفا لمسعود أحمد.

ويرتبط الأردن حاليا مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تسهيلات الصندوق الممتد للسنوات ٢٠١٦- ٢٠١٨، جاء عقب برنامج للسنوات ٢٠١٢- ٢٠١٥ حسب برنامج الاستعداد الائتماني.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير مراجعة لإداء الاقتصاد الأردني، أن يحقق نموا نسبته ٣ر٢ بالمئة للعام الحالي ٢٠١٧، فيما أعلنت دائرة الاحصاءات العامة أن النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي(قيمة ما ينتجه الاقتصادي الأردني من سلع وخدمات) ٢ر٢ بالمئة للربع الأول من العام.

وشغل الدكتور أزعور منصب وزير المالية في لبنان من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على مستوى الاقتصاد اللبناني.

ويحمل أزعور إجازة في الحقوق من جامعة باري أساس في فرنسا، وشهادة من معهد الدراسات السياسية في باريس ايضا، والماجستير في علم المال من جامعة باري ٢٠ في فرنسا، كما يحمل شهادة دكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وشهادة دكتوراة أخرى في الاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس