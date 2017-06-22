الحرة نيوز –

تبرع ولي العهد السعوديالأمير محمد بن سلمان بـ 20 مليون ريال سعودي من أصل 102 مليون ريال لحملة أطلق السجناء في رمضان، أي بما يوازي تقريبا حوالي 20 في المائة من إجمالي قيمة التبرعات.

وبلغ إجمالي العدد الذين ساهم الأمير محمد بن سلمان في إخراجهم 1414 سجينا في كافة مناطق المملكة.

ويعتبر تبرع ولي العهد السعودي الأعلى لهذه الحملة، وتم توزيع التبرعات على أغلب المناطق.

وفي التفاصيل، كان ولي العهد السعودي قد تبرع بمليوني ريال لحملة “تفريج كربة” التي تستهدف إطلاق سراح سجناء منطقة جازان من ذوي المطالبات المالية.

كما تبرع الأمير محمد بن سلمان بـ 11 مليون ريال لحملة إطلاق سراح سجناء عسير ونجران والحدود الشمالية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبات المادية.

وبدأت حملة جمع التبرعات من أجل إطلاق السجناء منذ الثلاثاء الماضي.