الحرة نيوز –

– استعان شخصان يحملان الجنسية الأردنية، بفتاة و5 عاطلين، في مصر، وقاموا باستدراج شخص يحمل الجنسية السورية واختطافه، وطلبوا فدية قدرها مليون دولار، مقابل إطلاق صراحه، وذلك انتقاما من شقيقه، الذي قام بطردهم من العمل.

وتمكنت الاجهزة الامنية المصرية ، من التوصل لمكان المجني عليهم، وضبط 5 متهمين، بحسب وسائل اعلام مصرية.

وفي التفاصيل، تلقى أمن الجيزة، من مأمور قسم شرطة أكتوبر أول، بلاغا من شخص يدعى إبراهيم.م.م 43 سنة “رجل أعمال” أردني الجنسية، يفيد بتلقيه اتصالا من شريكه ويدعى ياسر.ع.ع المقيم بدولة غانا، والذي أفاد من خلاله بتلقيه اتصالا من مجهول من الهاتف الخاص بشقيقه أحمد.ع.ع سوري الجنسية، يفيد باختطافه وطلب فدية مليون دولار لإطلاق صراحه، فأمر بتشكيل فريق بحث لضبط الجناه.

وبينت التحقيقات أن شخصين يحملان الجنسية الأردنية وراء الحادث، حيث تبين أنهم استعانوا بفتاة لاستدراج المجني عليه، وقاموا باختطافه من على أحد المقاهي واحتجازه داخل شقة سكنية.

وكشفت التحقيقات أن شقيق المجني عليه قام بطرد مدبري الحادث من العمل، بسبب قيامه بطردهما من العمل، وأنهما اتفقا مع أحد المتهمين الآخرين على تقاضي مبلغ 5000 دولار، مقابل قيامه بإرتكاب الواقعة، وأنه استعان بفتاة و4 عاطلين لتنفيذ الجريمة، وفور شعور المتهمين بتتبع القوات لهم، قاموا بترك المختطف أعلى الطريق الدائري.

وعلى اثرها تمكنت قوة امنية مصرية من إلقاء القبض على 5 متهمين، وتبين أنهم كل من إيهاب.س.ل 44 سنة، وعلاء.ص.ا 31 سنة، وهاني.م.ع 38 سنة، ومحمد.ا.ح 26 سنة، وفؤاد.م.ع 44 سنة، وبمواجهته.. اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطهم.. تحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.