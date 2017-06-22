الحرة نيوز –

استجاب طبيب اردني ، لنداء من قائد طائرة الخطوط الجوية الاوكرانية في رحلتها العادية من عمان الى العاصمة الاوكرانية كييف فجر يوم امس بالمساعدة في اسعاف مسافر يحمل الجنسية الاردنية ايضاً فقد الوعي فجأة اثناء الرحلة .

وقام الطبيب الاردني باجراء الاسعافات الاولية للمسافر وتمكن بحمد الله من استعادة وعيه بعد وقت قصير ، في حين كان قائد الطائرة ، قد اخذ الاذن من برج المراقبة بالهبوط الاضطراري في مطار اسطنبول الدولي لعلاج الحالة في حال خرجت عن السيطرة ( لا قدر الله ) ، الا ان العناية الالهية شائت ان يعود الراكب الى مقعدة سالما تحت مراقبة الطبيب حتى خروجة من مطار كييف الدولي وسط تقدير واعجاب من طاقم الطائرة والمسافرين على متن الرحلة .