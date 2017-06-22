الحرة نيوز –

أكدت أمانة عمان الكبرى جاهزية حدائق الملك عبدالله الثاني ، وحدائق الحسين ، والمتنزهات ، والحدائق العامة ، وحدائق الطيور ، لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الفطر السعيد . وحسب المدير التنفيذي للزراعة والحراج المهندس نيبال قطان تم تنفيذ صيانة شاملة داخل الحدائق والمتنزهات وتعزيز الكوادر البشرية فيها . ويتواجد في العاصمة عمان 142 حديقة على جاهزية تامة لاستقبال أهالي عمان وزوارها، و3 حدائق طيور تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة والنصف مساء وهي حديقة الأمير هاشم للطيور في الشميساني، وحديقة الأمير حمزة للطيور في ماركا ، وحديقة حطين في رأس العين. إضافة إلى جاهزية المتنزهات وهي : عمان القومي والاستقلال ويعقوب السلطي ، والرجيب ومتنزهات الحسين الوطنية في وادي القطار، ومتنزه الأمير حمزة في ياجوز والحسن في منطقة بسمان وغابة ملك مملكة البحرين (غمدان).