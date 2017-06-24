الحرة نيوز –

فيما استعاد مقاتلو المعارضة المسلحة في البادية الشامية السيطرة بشكل كامل على بلدة بئر القصب الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيات شيعية يوم أمس، دخلت الحرب في البادية مرحلة جديدة باعتماد هذة المليشيات اسلوب اغتيال الكوادر العسكرية.

وبحسب بيان لجيش اسود الشرقية بثه يوم امس فقد “اغتالت يد الغدر احد كوادر الجيش اثناء وجوده في مخيم الركبان الركبان في البادية الشامية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الاردن وسورية”.

وقال البيان إن “مجهولين اطلقوا النار على المقاتل سعد علي الحسن، مما أدى الى استشهاده على الفور”.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من استهداف مجهولين لكادرين من جيش اسود الشرقية بالرصاص فذات المخيم، مما ادى الى استشهادهما.

وقد استمرت المعارك العنيفة في بئر القصب التي يركز النظام السوري على السيطرة عليها بسبب وقوعها بالقرب من مناطق عسكرية حساسة، اهمها مطار الضمير العسكري بالإضافة الى قاعدة عسكرية روسية اقيمت في المحطة الحرارية سابقا بالمنطقة.

وقال الناشط الإعلامي السوري محمد الحمصي ، إن مقاتلي غرفة عمليات معركة “الارض لنا” والتي تضم جيش اسود الشرقية وقوات الشهيد احمد العبدو سيطروا على كامل بادية بئر القصب شرقي ريف دمشق.

وأضاف أن هذه السيطرة جاءت بعد معارك عنيفة استمرت لعدة ايام، حيث منيت المليشيات الشيعية والنظام بخسائر فادحة بالعدد والعتاد.

يأتي ذلك فيما واصل النظام والمليشيات الموالية له مساعيهم للوصول الى الحدود العراقية وتحقيق التواصل الجغرافي مع العراق، حيث وصل من محور آخر الى جنوب غرب البوكمال بمسافة 120 كلم، بحسب ما قال الناشط السوري احمد العساف.

وفي درعا تواصل الصف الجوي والمدفعي على مدينة درعا وبلداتها حيث عد ناشطون زهاء عشرين غارة جوية على مناطق بئر القصب، والنعيمة، وغرز، بينما كان النصيب الأكبر من هذه الغارات على مركز جمرك نصيب بأكثر من 11 غارة، إضافة إلى إلقاء قوات النظام زهاء 48 برميلاً متفجرا، و7 صواريج أرض أرض على المناطق، “المحررة”، في درعا، وقصف مدفعي على بلدات داعل وطفس والحراك والنعيمة، واليادودة.