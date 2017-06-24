الحرة نيوز –

توفي شخص وأصيب 91 شخصا، خلال تعامل المديرية العامة للدفاع المدني بمراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال أول من أمس مع 176 حادثاً في مجال الإطفاء والإنقاذ، في حين تم التعامل مع 437 حالة مرضية مختلفة، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني.

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم مركبتين بمنطقة الدوار الثامن، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى المركز العربي، وحالتهم العامة متوسطة.

وفي عمان أيضا تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم مركبتين بمنطقة إشارات المسلخ، نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني إربد مع تعرض شخص لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتنظيف مركبته باستخدام مضخة ماء بمنطقة دوار الثقافة، ونتج عن الحادث وفاة الشخص إثر تعرضه لغيبوبة تامة، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء المتوفى إلى مستشفى ابن النفيس.