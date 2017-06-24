الحرة نيوز –

انعش صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في تحريك عجلة السوق في محافظة الكرك ، فقد شهدت اسواق المحافظة زحاما لافتا للمتسوقين خاصة في ساعات مابعد الافطار ، بالنظر لقدوم العديد من الاسر من ضواحي مدينة الكرك ومن البلدات المجاورة للتسوق وشراء كسوة العيد لاطفالهم وغيرها من مستلزمات الاحتفال بالعيد السعيد.

واحدث تهافت المواطنين على التسوق اختناقات مرورية داخل مدينة الكرك وعلى جميع الطرق المؤدية لها اذ لاتزال منطقة وسط مدينة الكرك هي مركز التسوق الرئيسي في المحافظة والاكثر ازدحاما بحركة السير والمشاة والمتسوقين ، ليس هذا فقط في شهر رمضان او التحضير للاعياد الدينية بل في جميع ايام السنة وذلك بحكم تنوع المصالح التجارية فيها.

واشار المواطن محمد محادين الى ان تنقل المستهلكين في شوارع وسط المدينة صعب للغاية بسبب كثافة حركة السير ومرور المشاة اضافة الى تجار البسطات الذين وضعوا بسطاتهم حتى في حرم الشوارع.

ولفت محادين الى الارباكات المرورية التي تحدث في المكان مما يدفع اكثر المتسوقين للبحث عن اسواق خارج وسط المدينة للشراء منها.

ودفعت الارباكات والاختناقات المرورية في منطقة وسط المدينة وفي ضواحيها ادارة السير الى نشر دورياتها المرورية الثابتة والمتحركة لضمان انسيابية السير بما يسهل على المتسوقين التنقل بين المحال التجارية المختلفة ، ياتي هذا في وقت كثفت فيه الجهات الامنية المختصة جهودها لضمان تسوق امن للمواطنين ، فيما ضاعفت فيه الجهات المعنية بامر الرقابة على الاسواق من جهودها لالزام التجار باعلان اسعارهم.

وياتي انتعاش حركة السوق الذي قال التجار انهم احسوا به بدليل ارتفاع حجم مبيعات متاجرهم اليومي في اعقاب موجة ركود حادة منذ نهاية الاسبوع الاول من شهر رمضان الكريم حيث تراجعت مبيعات المواد الغذائية بشكل ملفت قياسا بالمواسم الرمضانية السابقة وذلك بسبب ارتفاع تكليف المعيشة وثبات الاجور والرواتب منذ سنوات ، ويتوقع ان تتضاعف حركة التسوق لتبلغ ذروتها عشية ليلة العيد.

وتشكل الملابس والاحذية وخاصة ملابس الاطفال السلع الاكثر اقبالا من المتسوقين رغم ارتفاع اسعار هاتين السلعتين.

وقالت المختصة ببيع ملابس وحاجيات الاطفال فاطمه علي ، ان ما نشهده كتجار لبيع مستلزمات الاطفال بعد صرف رواتب موظفي الدولة هو بمثابة تعويض لنا عن معاناة طويلة في حجم مبيعاتنا منذ بدء شهر رمضان المبارك وما سبقه من اشهر.

واثار ارتفاع اسعار ملابس الاطفال شكوى ارباب الاسر التي بات معظمها غير قادر على شراء كسوة العيد لاطفاله من محال النوفوتية لارتفاع اسعارها ماجعلهم كما تقول المواطنة ام محمد يتوجهون الى محال بيع الملابس والاحذية القديمة «البالة» والى اسواق الملابس الشعبية للاستفادة من فارق السعر. وتساءلت ام محمد ومثلها كثيرات من ربات البيوت «ايعقل ان يكون ثمن كسوة العيد لطفل بعمر ثلاث سنوات مكونة من ثلاث قطع بنطلون وقميص وحذاء بما يوازي(50) دينارا ، واضافت انها ولديها اربعة اطفال مضطرة لدفع مبلع (200) دينار لشراء كسوة العيد لهم» ، وهذا المبلغ كماقالت يوازي ثلث راتب زوجها الموظف في القطاع العام.

ويوضح عدد من تجار النوفوتيه لبيع الملابس النسائية والرجالية ان تجارتهم لم تشهد انتعاشا يذكر مقارنه مع محال بيع البسة الاطفال حيث يعمد غالبية المتسوقين الى تامين ملابس اطفالهم على حساب حاجة بقية افراد الاسرة.

وقالوا ان هذا يضر بمصلحتهم خاصوصاً وانه تترتب عليهم التزامات شهرية مكلفة من اجور محال وضرائب اضافة الى ماهو مستحق عليهم من ديون لتجار الجملة.

اما السلعه الثانية الاكثر رواجا بمناسبة العيد فهي الحلويات بمختلف اصنافها وغيرها من لزوميات الضيافة من سكاكر وشوكولا وملبسات ، فيما لم يشهد سوق الصاغة الاقبال الذي يستحق لانحدار اعداد مناسبات الزوج وهي الحالة التي ترتبط بالاوضاع المعاشية للمواطنين خاصة في ظل مايفرضه الزواج في مجتمعنا الاردني من تبعات مالية مكلفة على الراغبين بالزواج.

من جانبه بين مدير صناعة وتجارة الكرك جمال الصعوب ان كافة السلع اللازمة لمناسبة العيد متوفرة وبكميات كافية في السوق ، مشيرا الى ان حركة السوق شهدت بعد صرف رواتب الموظفين انفراجا في حركتها حيث نشطت الحركة في مختلف المحال التجارية بعد ان كانت تعاني من حالة ركود حادة منذ بداية العام. وبين ان مراقبي المديرية يواصلون ومنذ بدء شهر رمضان عملهم على مدار ساعات النهار لضبط حركة السوق للتاكد من نوعية البضائع المعروضة وضرورة اعلان اسعارها للمستهلكين.