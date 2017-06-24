الحرة نيوز

قال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبدالمهدي القطامين ان شركة ميناء حاويات العقبة ستتوقف عن العمل اول ايام العيد من الساعة الرابعة فجرا ولغاية الحادية عشر صباحا فقط، وستعاود العمل على مدار الساعة طوال عطلة العيد، فيما ستتوقف مديرية جمارك العقبة عن العمل اول ايام العيد فقط .

وأكد القطامين أن استمرارية العمل اثناء عطلة العيد يمكن من تخليص واستلام الحاويات الخاصة ويجنب الازدحام المحتمل ما بعد العيد مشيدا بالتعاون والشراكة بين ميناء الحاويات ودائرة جمارك العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس في مجال التخليص على البضائع بالسرعة الممكنة .