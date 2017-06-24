الحرة نيوز –

– أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة ستتخذ اجراءات مشددة بالتعاون مع الاجهزة المعنية لعدم تكرار ما حدث في البادية الوسطى خلال الانتخابات النيابية الماضية.

وأضاف الكلالدة ن هناك لجنة مكونة من كافة الاطراف المعنية تقوم بعقد اجتماعات لحين الانتهاء من فترة الترشيحات من أجل تحديد بؤر التوتر الساخنة والاماكن التاريخية المعروفة لدى الاجهزة الامنية، لصياغة الخطط اللازمة من أجل عدم وقوع تجاوزات أو اعتداءات على مراكز الاقتراع.

ولفت الكلالدة إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية للحد من وجود احتكاك او تشاحن خلال العملية الانتخابية خاصة بين العشائر التي تم اجلاؤها، مبينا أنه تم اعداد خطة أمنية شاملة لحماية مراكز الاقتراع.

وأشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب رصدت خلال المرحلة السابقة عددا من التجاوزات والمخالفات حيث تم تنبيه المخالفين، مبينا أن تلك المخالفات تركزت حول الدعاية الانتخابية والاعلان عن الترشح قبل موعده