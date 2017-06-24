الحرة نيوز –

قال مصدر عسكري عراقي، السبت، إن قوة أميركية خاصة وصلت إلى الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة (غربي محافظة الأنبار)، ستكون مهمتها قطع إمدادات تنظيم داعش الارهابي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوة الأميركية (المنقولة جوا) نزلت في وادي القذف جنوب الرطبة (310كم غربي مدينة الرمادي).

وأضاف أن مقاتلي العشائر سيساندون القوة الأميركية في مهمتها الهادفة إلى قطع إمدادات داعش الارهابي من الصحراء باتجاه قضاء الرطبة.

يذكر أن قضاء الرطبة يتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات يشنها داعش الارهابي وتستهدف القوات العراقية.