الحرة نيوز –

القناة العاشرة الإسرائيلية: دحلان.. هو الفاعل!

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أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان هو المسؤول بشكل مباشر عن وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة أعدتها لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تؤكد بشكل قاطع أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان هو من قام باستبدال دواء كان يتعاطاه عرفات بآخر مسمم.

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الوثيقة تتهم دحلان أيضا بتجنيد ضباط وقادة بهدف القيام بانقلاب عسكري في الضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أعلن في ذكرى وفاة عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه سيكشف عن المسؤول عن قتل عرفات، مضيفا أن لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الراحل قد قطعت شوطا طويلا، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها “وستدهشون من النتيجة ومن الفاعل”، دون أن يذكر أسم هذا الفاعل