الحرة نيوز –

صرح مصدر امني في إدارة السير خلال البرنامج الصباحي على إذاعة امن اف ام أن حادث المعتمرين الذي وقع صباح اليوم والذي تسبب في وفاة ٦ اشخاص وإصابة أكثر من (٣٨) شخصا على طريق ( الأغوار الجنوبية – الطفيلة )بعد عودتهم من الأراضي المقدسة هو التعامل الخاطئ مع المنعطفات وبذلك يبرز الخطأ البشري في الحادث.

حيث كانت الحافلة تقل (٥٠) معتمرا أثناء عودتهم من الأراضي السعودية مما أدى وفاة (٦) أشخاص و إصابة ما يقارب الــ(٣٨) شخص بجروح ورضوض مختلفة .

وأضاف إلى أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ومستشفى غور الصافي وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة .