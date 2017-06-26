الحرة نيوز –

بمشيئة الله تتاثر المملكة بكتلة هوائية حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية بحوالي (5-6) درجات مئوية،أجواء جافة و حارة في كافة مناطق المملكة،حارة جدا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات :

• خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة

يوم الثلاثاء 27-6-2017

بمشيئة الله ارتفاع اخر على درجات الحرارة يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها السنوية بحوالي (7-8) درجات مئوية،وتسود أجواء جافة وحارة في كافة مناطق المملكة،حارة جدا في الاغوار والعقبة والبحر الميت ،الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة .

التحذيرات :

• خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

يوم الاربعاء 28-6-2017

بمشيئة الله بقاء الأجواء جافة وحارة في كافة مناطق المملكة،حارة جدا في الاغوار والعقبة والبحر الميت ،الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:

• خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.