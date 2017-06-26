الحرة نيوز –

دعت وزارة الزراعة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع ارشاداتها للتقليل من الاثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المملكة على المزروعات وريها في ساعات المساء او الصباح الباكر خصوصا الاشجار المثمرة كالزيتون والعنب.

ودعا الناطق الاعلامي في الوزارة الدكتور نمر حدادين مربي الثروة الحيوانية الى توفير كميات كافية من المياه والابقاء على قطعانهم داخل الحظائر او في اماكن مغطاة وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وعدم التنقل بها خلال ساعات الظهيرة.

وبالنسبة لمربي الدواجن يجب عليهم مراقبة درجات الحرارة داخل البركسات والتاكد من توفر كميات كافية من الماء في الخزانات.