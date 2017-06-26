الحرة نيوز –
وفي 6 معتمرين أردنيين على الأقل وأصيب 38 آخرون، فجر اليوم الاثنين، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم لحادث على طريق الأغوار الجنوبية الطفيلة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة، بحسب مصدر أمني .
وقال المصدر ، ان فرق الاسعاف والانقاذ في مديرتي دفاع مدني الطفيلة والكرك تعاملا فجر اليوم مع حادث تدهور حافلة المعتمرين في منطقة مثلث المعمورة – طريق الطفيلة باتجاه غور الصافي، حيث كانت الحافلة تقل (50) معتمرا أثناء عودتهم من الأراضي السعودية مما أدى وفاة (6) أشخاص و إصابة (38) شخص بجروح ورضوض مختلفة .
وأضاف ، انه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ومستشفى غور الصافي وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة .
وبين المصدر ، ان اللجنة الفنية المشكلة من ادارة السير المركزية باشرت بالتحقيقات للوقوف عللى أسباب وقوع الحادث.
من جهة أخرى ،أوضح مصدر طبي ان حالة المصابين جميعهم متوسطة باستثناء حالتين وصفهما بالبالغة .
وتالياً اسماء الوفيات وأعمارهم ” وفق ما اورد به “المصدر الطبي وسيصار الى اعلان اسماء المصابين تباعاً فور التأكد منها .
– زراء علي الهويمل – 50 عاماً
– سجا محمد زهران – 17 عاماً
– مثايل سلامة زهران- 53 عاماً
– امجد محمد العشوش – 47 عاماً
– خديجة هواد زهران – 70 عاماً
– نايف عواد الشعار – 35 عاماً
تالياً صور الحادث :