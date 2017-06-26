الحرة نيوز –

وفي 6 معتمرين أردنيين على الأقل وأصيب 38 آخرون، فجر اليوم الاثنين، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم لحادث على طريق الأغوار الجنوبية الطفيلة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة، بحسب مصدر أمني .

وقال المصدر ، ان فرق الاسعاف والانقاذ في مديرتي دفاع مدني الطفيلة والكرك تعاملا فجر اليوم مع حادث تدهور حافلة المعتمرين في منطقة مثلث المعمورة – طريق الطفيلة باتجاه غور الصافي، حيث كانت الحافلة تقل (50) معتمرا أثناء عودتهم من الأراضي السعودية مما أدى وفاة (6) أشخاص و إصابة (38) شخص بجروح ورضوض مختلفة .

وأضاف ، انه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ومستشفى غور الصافي وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة .

وبين المصدر ، ان اللجنة الفنية المشكلة من ادارة السير المركزية باشرت بالتحقيقات للوقوف عللى أسباب وقوع الحادث.

من جهة أخرى ،أوضح مصدر طبي ان حالة المصابين جميعهم متوسطة باستثناء حالتين وصفهما بالبالغة .

وتالياً اسماء الوفيات وأعمارهم ” وفق ما اورد به “المصدر الطبي وسيصار الى اعلان اسماء المصابين تباعاً فور التأكد منها .

– زراء علي الهويمل – 50 عاماً

– سجا محمد زهران – 17 عاماً

– مثايل سلامة زهران- 53 عاماً

– امجد محمد العشوش – 47 عاماً

– خديجة هواد زهران – 70 عاماً

– نايف عواد الشعار – 35 عاماً

تالياً صور الحادث :