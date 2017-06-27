الحرة نيوز –

تصل درجات الحرارة نهار اليوم الثلاثاء الى أعلى من معدلها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة في المناطق الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية، والأغوار، والبحر الميت.

اما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المساء والليل .

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة وجافة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الخميس انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما تبقى الأجواء يوم الجمعة حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون درجات الحرارة في عمان خلال الأيام الثلاثة المقبلة بين 25 إلى 39 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 23 إلى 36 ، وفي المناطق الوسطى من 26 إلى 36، وفي المناطق الجنوبية من 23 إلى 40، وفي مدينة العقبة بين 30 إلى 44 درجة مئوية.