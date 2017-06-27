الحرة نيوز –

أُصيب مسعف فلسطيني بجراح، صباح الثلاثاء، برصاص قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيماً للاجئين جنوبي الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيا آخرا.

وقالت جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية، في بيان لها إن أحد متطوعيها أُصيب برصاص حي في القدم خلال عمله الميداني في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم.

وأوضح البيان أن الجيش أطلق النار على المسعف من مسافة الصفر، مشيرة إلى أنه جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كان شهود عيان قالوا إن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم، واستخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ورشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وقال الشهود إن جيش الاحتلال اعتقل شابا (لم تُعرف هويته بعد) قبل انسحابه من المخيم.