الحرة نيوز –

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع عدة في قطاع غزة ردا بحسب ما يقول الجيش، على صاروخ أُطلق مساء الاثنين من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل من دون أن يسفر انفجاره عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية.

وقال جيش الاحتلال إن الصاروخ انفجر في منطقة شعار هانيغيف، قبل أن يعلن لاحقا عن شن غارات جوية على قطاع غزة “ردا على هذا الصاروخ”.

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد استهدفت الغارات ثلاثة مواقع على الأقل في القطاع المحاصر.

وأفاد جيش الاحتلال إن طائرتين استهدفتا منشأتين عسكريتين تتبعان لحماس.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة أنه لم تردها أنباء عن وقوع إصابات من جراء هذه الغارات.

ويخضع القطاع منذ عشر سنوات لحصار إسرائيلي صارم. كما أن مصر غالبا ما تغلق معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي يصل القطاع بالخارج.