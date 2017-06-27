الحرة نيوز –

اغلقت كوادر مديرية الغذاء والدواء في اقليم الشمال مطعما للوجبات الجاهزة في اربد لارتكابه مخالفات وصفها مدير المكتب الدكتور محمد البطاينة بالحرجة.

واشار الدكتور البطاينة الى انه سيتم تحويل مالك المطعم الى المحكمة يوم الخميس المقبل بعد ان تم اغلاقه بالشمع الاحمر أمس الاثنين لافتا الى ان كوارد المديرية وفرقها الرقابية تنفذ حملات مكثفة على قطاع المطاعم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ات العلاقة حتى ساعات متاخرة من الليل.

وقال ان مطاعم اربد تشهد اقبالا كبيرا منذ اول ايام العيد مما استدعى زيادة فرق الرقابة وتعزيزها لاسيما في المطاعم التي تنتشر بين الاحياء السكنية.