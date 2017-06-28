الحرة نيوز –

اطلقت الادارة الملكية لحماية البيئة اليوم طائرة بدون طيار لمراقبة الغابات والثروة الحرجية في محافظتي عجلون .

وقال مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد محمد مشعل عبيدات ان الهدف من اطلاق الطائرة ياتي ضمن جهود مديرية الامن العام الرامية الى الحفاظ على الثروة الحرجية والغابات ومنع الاعتداء عليها مبينا انه تم الحصول على هذه الطائرة و3 سيارات atv حيث ستعمل على مراقبة المناطق الحرجية في محافظتي عجلون وجرش لمنع عمليات التحطيب الجائر والتقطيع والحرائق المفتعله وكافة اشكال الاعتداء الاخرى .

واضاف العميد عبيدات ان ادخال هذه الطائرات والسيارات للخدمة سيساهم بشكل فاعل في تعزيز الجهود التي تبذلها كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الحد من الاعتداءات التي يتعرض لها قطاع الثروة الحرجية في ظل المتابعة والرقابة والمتابعة الشديدتين لضبط الاشخاص المعتدين وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ العقوبات بحقهم .

وبين ان كوادر فرع الادارة الملكية لحماية البيئة قامت بتوزيع بطاقات معايدة على المواطنين تضمنت توجيهات ونصائح امنية ومرورية و الجهود التي تبذلها الادارة في سبيل خدمة الوطن والمواطن .