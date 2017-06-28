الحرة نيوز –

تعاملت كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني اربد صباح الاربعاء مع حادث انفجار أحدى السلندرات كبيرة الحجم (بويلر) الخاصة بتخزين البخار في أحدى مصانع تصنيع الألبسة الجاهزة في مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد نتيجة لخلل فني في نظام الأمان الخاص بالخزانات.

وقالت مصادر في إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني أن الحادث أدى إلى وفاة أحد الأشخاص من الجنسية الهندية وإصابة (30) شخصاً أخرين من العمالة الوافدة بإصابات بسيطة نتيجة تطاير الزجاج وتعرضه لبخار المياه من النوافذ .

وأشارت المصادر ذاتها انه تم أخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الرمثا الحكومي ومستشفى الملك المؤسس حيث غادرت جميع الإصابات المستشفى باستثناء إصابة واحدة قيد العلاج نتيجة تعرضها لحروق من الدرجة الثانية ، وأن جميع الإصابات من العمالة الوافدة .