الحرة نيوز –

شهد إقبال الأردنيين، على حلويات العيد، خلال عطلة عيد الفطر، انخفاضا كبيرا، حسب نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد.

وقال العواد ، إن مبيعات حلويات العيد، مثل المعمول والكعك، شهدت انخفاضا، خلال العيد الحالي، بنسبة بلغت نحو 30%، مقارنة مع العيد الماضي.

وعزا العواد انخفاض المبيعات، إلى سوء الأحوال الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن.

ويشهد عيد الفطر، سنويا، إقبالا كبيرا على الحلويات، أكثر من الإقبال عليها في عيد الأضحى.

وعن قطاع المطاعم، ذكر العواد، أن الوجبات السريعة، والشاورما شهدت إقبالا جيدا خلال العيد.

ويشتكي ممثلو قطاعات الأغذية، باستمرار، من انخفاض مبيعاتهم، خلال الأعوام الأخيرة، الذي يعزونه إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن.