الحرة نيوز –

بدات الاف الاسر في المنازل والداخلية والتربية والتعليم في اعلان’ الطوارى ‘ استعداد لامتحان التوجيهي للدورة الصيفية 2017، والذي تبدأ أولى جلساته يوم الرابع من تموز المقبل، وتنتهي في الثامن عشر منه.

وبينما يستعد (125378) مشتركاً ومشتركة، منهم (83627) من الطلبة النظاميين و(41751) من طلبة الدراسة الخاصة لتوجىة الى القاعات حيث تم توزيع الطلبة على (419) مدرسة اشتملت على ( 1198 ) قاعة امتحان في كافة مديريات التربية والتعليم في المملكة اضافة الى قاعة احتياط في كل مديرية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الرسائل لطلبة الثانوية العامة، تضمنت الحرص على اصطحاب بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية يوميا عند تقديم الامتحان، وعدم احضار أي نوع من الأقلام، حيث عملت الوزارة على توفيرها للطلبة في قاعات الامتحان.

ودعت الوزارة الطلبة للحرص على عدم اصطحاب أي من أجهزة الهواتف الخلوية، السماعات اللاقطة، الساعات والأقلام الإلكترونية، أو أي جهاز تسجيل أو تصوير إلى قاعة الامتحان، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدئه بوقت مناسب، مع التأكيد أن أولى جلسات الامتحان تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً والجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

كما اكدت أهمية الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان، والحرص على ممارسة الرياضة الخفيفة وتمارين التنفس والاسترخاء، وعدم السهر الطويل لانه يؤثر سلبا على الأداء في الامتحان.

وقالت إنه “لا داعي للقلق من صعوبة الامتحان، حيث أن الأسئلة موضوعة بعناية وتراعي مستويات وقدرات الطلبة المختلفة”، ودعت الطلبة التأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والوقت المحدد لكل جلسة امتحان، وعدم الاستماع إلى الإشاعات التي يتم تداولها قبل الامتحان والابتعاد عن القلق والتوتر، والثقة بقدراتهم وإمكاناتهم.

كما دعت الوزارة الطلبة لقراءة الأسئلة جيدا، والبدء بالإجابة عن الأسئلة الأسهل بما يساعدهم في استثمار وقت الامتحان.

من جانب اخر بدات وزارة الداخلية ال والتربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اعلان الطوارىءومن ابرز الاجراءات الادارية والفنية والامنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح امتحانات الثانوية العامة الدورة الصيفية 2017.

الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون وتوفير الحماية الامنية اللازمة لانجاح الدورة الامتحانية خارج قاعات الامتحان ومنع حدوث اية مشاكل او معوقات قد تحدث اثناء انعقادها مشيرا الى ان الحكام الاداريين والاجهزة الامنية المعنية قد اتخذوا جميع الاجراءات والاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التقدم لامتحاناتهم بسهولة ويسر الى جانب مساندة الكوادر المشرفة.

الامن العام اعلن تخصيص عدد كاف من رجال الامن لتامين الحماية اللازمة لنقل الاسئلة والحفاظ عليها قبل وبعد انتهاء الامتحانات وحماية الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحانات للحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو العملية الامتحانية.

قوات الدرك ان المديرية وضعت خطة محكمة للحفاظ على سير العملية الامتحانية بيسر وسهولة، وسيتم توزيع مرتبات المديرية الذين تم تخصيصهم لهذه الغاية على جميع القاعات التي سيجرى بها الامتحان.

ودار خلال الاجتماع نقاش موسع حول كيفية انجاح الدورة الامتحانية في مختلف مناطق المملكة من خلال تحديد نقاط الضعف ووضع الحلول الناجحة لها وتعزيز نقاط القوة علاوة على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشرفة على الامتحان في مديريات التربية والتعليم في المملكة.