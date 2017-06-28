الحرة نيوز-

هوت درجات الحرارة العالية، منذ بداية الأسبوع الحالي، بأسعار الخضار والفواكه، إلى نحو غير مسبوق منذ سنوات، حسب نقيب تجار ومصدري الخضار، سعدي أبو حمّاد.

وقال أبو حمّاد ، إن أسعار معظم الخضار والفواكه، تراوحت الأربعاء، في السوق المركزي، بين 10-5 قروش للكيلو الواحد، وهو الأمر غير المسبوق منذ سنوات.

وأوضح أن من أسباب انخفاض الأسعار، ارتفاع المعروض على الطلب، بعد توقف التصدير إلى قطر، واكتفاء الإمارات باستيراد البندورة والفواكه من الأردن، ومنع استيراد باقي الخضار.

ومن أسباب الانخفاض أيضا، نقص برادات نقل المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تجميع الخضار والفواكه دون قطاف، طوال أيام العيد، وفقا لأبو حمّاد.

وأشار أبو حمّاد، إلى أن استمرار انخفاض الأسعار، بحيث يكون ثمن البيع، أقل من تكاليف الزراعة والقطاف والنقل، سيسبب خسائر كبيرة للمزارع.

وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي بالأردن.

وحذر أبو حمّاد، من عدم خفض تجار التجزئة لأسعارهم، بما يتسق مع أسعار السوق المركزي للخضار، بهدف زيادة الأرباح.

وانقطعت الصادرات الأردنية لقطر، بعد إغلاق السعودية لحدودها مع الدوحة، في الخامس من حزيران الحالي.

وكانت تتراوح الصادرات الزراعية، من الأردن إلى قطر، بين 500-400 طن يوميا، قبل توقف التصدير.