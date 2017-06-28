الحرة نيوز –

وقعت 300 شخصية (حتى لحظة كتابة هذه السطور) على عريضة الكترونية تطالب بالإفراج عن الصحفي الأردني المعتقل في الامارات منذ عام ونصف تيسير النجار.

وبحسب العريضة أجمعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والهيئات الأردنية غير الرسمية، على أن الصحافي الأردني تيسير النجار أُدين بسبب التعبير عن آرائه السلمية والتي يجب أن تكون مكفولةً بموجب القانون الدولي والمحلي في الامارات. ودعت جميع هذه الهيئات حكومة الأردن الى المطالبة بإطلاق سراح النجار علناً.

وطالبت العريضة الحكومة الأردنية توجيه خطاب رسمي يُعلن على الملأ ويتم الكشف عن محتواه ونشره للجمهور، لحكومة الامارات العربية المتحدة، ومنها لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ويطلبُ صراحةً الافراج غير المشروط عن الصحافي الأردني تيسير النجار والسماح له بالعودة الى أسرته في الأردن، واسقاط كافة الغرامات الصادرة بحقه.

وكان النجار يعمل في الامارات قبل ان يعتقل قرابة عام دون محاكمة او تهمة واضحة او حتى تأكيد ايقافه، قبل محاكمته بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول العدوان الإسرائيلي على غزة ، وصفته السلطات الإماراتية بالمسيء لها .

وقضت السلطات الامارتية مؤخرا على النجار بالسجن 3 سنوات والغرامة نصف مليون درهم اماراتي والترحيل عن الأراضي الإماراتية .

ويمكنكم المشاركة والتوقيع على العريضة بزيارة الرابط التالي : ((هنا))