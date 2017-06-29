الحرة نيوز –

رفعت كوادر أمانة عمان 15500 طن نفايات من صباح السبت الماضي ( ليلة العيد ) وحتى مساء أمس الاربعاء آخر أيام عطلة عيد الفطر السعيد من كافة مناطق أمانة عمان الكبرى .

وبين المدير التنفيذي للبيئة المهندس يوسف الدلابيح أن أعلى كمية نفايات تم تسجيلها كانت السبت الماضي وبواقع 5500 طن ، فيما تراوحت طيلة عطلة أيام العيد الاربعة حول معدلاتها وبواقع 2500 طن ، لافتا ان النفايات تم توريدها لمحطة شرق عمان التحويلية ومنها الى مكب الغباوي ومن ثم طمرها حسب الاسس العلمية والعالمية.

وأضاف أن جهاز النظافة عمل في كافة مناطق العاصمة عمان بطاقة 100% في أول وثاني وثالث أيام العيد ، و75% في رابع أيام العيد .

وناشد الدلابيح المواطنين الى التعاون وعدم ألقاء النفايات بشكل عشوائي مما يتسبب بمكاره صحية وتشويه المنظر العام ، والى إخراج النفايات بأوقات تتناسب مع مرور عمال الوطن وطاحنات جمع النفايات .