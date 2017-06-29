الحرة نيوز –

أكد رئيس فريق الرقابة على الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب، سلطان القضاة، أن الهيئة تعاملت لغاية اليوم الخميس الموافق 29 حزيران 2017 مع 25 حالة تجاوز بالدعاية الانتخابية تمثلت بتعليق يافطات وصور أو توزيع منشورات لمرشحين محتملين وارسال رسائل نصية عبر الهواتف الخلوية أو عبر الاعلانات على وسائل الاعلام المرئية وتوزيع بطاقات تحمل صفة المرشح، حيث تم ازالة تلك المظاهر ووقفها بشكل كامل.

وأضاف القضاة إن الهيئة تعاملت أيضا مع حالتي استخدام شعار الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل راغبين بالترشح، وحالة دعوة لمهرجان انتخابي.

وشدد القضاة على أن الهيئة لن تتهاون وستتعامل بحزم مع أي تجاوز على التعليمات التنفيذية الناظمة لحملات الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والتي تنص على أن تبدأ هذه الدعاية من تاريخ بدء الترشح أي بتاريخ 3/7/2017 وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.

وأكد القضاة ضرورة التزام المرشحين بحملاتهم الانتخابية وفقاً للتشريعات النافذة، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستعمل في الدعاية والحملات الانتخابية.

ونصت التعليمات كذلك على عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وعدم استعمال اي ممتلكات أو معدات تعود للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية، وعدم التعرض أو التحريض على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال الاعوان والمؤيدين في الحملة الانتخابية، وعدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية، وعدم إلصاق أي إعلان أو ظهور انتخابي على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.

كما نصت على عدم استعمال أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية، والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية لغايات التأثير في خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من اختيار مرشح معين، وعدم إقامة المقرات الانتخابية والمهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن خمسين متراً من محيط مراكز الاقتراع والفرز.

وجاء في التعليمات ايضا، عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيعهم على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع، وعدم تشغيل الاطفال في الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الاعمال التي من شأنها ان تشكل خطرا على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل النافذ المفعول.

وبحسب القضاه تهيب الهيئة المستقلة للانتخاب بالمرشحين مع اقتراب بدء فترة الدعاية الانتخابية الالتزام بتعليق لوحاتهم حسب الاماكن المخصصة بذلك تفادياً لعمليات الازالة.