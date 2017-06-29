الحرة نيوز –

أعلن التلفزيون العراقي، الخميس، نهاية تنظيم داعش في مدينة الموصل، شمالي البلاد، بعد ثلاثة أعوام من سيطرة المتشددين على المدينة.

وذكر قائد عسكري عراقي، في وقت سابق الخميس أن قواته استولت على مجمع مسجد النوري الشهير والمناطق المحيطة به.

ونبه اللواء سامي العريضي، إلى حاجة الموقع لتظهير من قبل الفرق الهندسية، خشية أن يكون مقاتلو داعش قد زرعوا فيه المتفجرات.

وحظي مسجد النوري برمزية كبيرة، فمن على منبره، أعلن زعيم تنظيم داعش المتطرف أبو بكر البغدادي في 2014 عن إقامة ما سمي بـ “الخلافة” على أراض تشمل مناطق من سوريا والعراق.

يشار الى انه سبق للسلطات العراقية ان اعلنت عدة مرات سابقا عن تحريرها لبعض المناطق من قبضة داعش ، ليتبين في وقت لاحق استمرار المعارك فيها.

وكانت السلطات العراقية قالت الاربعاء ان اقل من 500 مقاتل داعشي يتواجدون في الموصل ، متوقعة السيطرة على المنطقة خلال ايام قليلة او ساعات.